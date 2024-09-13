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Новости

13 сентября, 13:35

Новости

Новости часа: Собянин поддержал проведение Московского финансового форума

Новости часа: Собянин поддержал проведение Московского финансового форума

Новости часа: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Новости часа: осенью в Манеже пройдет Московский финансовый форум

Московский финансовый форум пройдет в ЦВЗ "Манеж" 18 октября

Собянин: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поддержал проведение Московского финансового форума. "Суверенная финансовая система в период трансформации" станет главной темой этого мероприятия.

Инвесторы построят три поликлиники в Коммунарке, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Возможность купить абонемент на карту "Тройку" появилась в приложении "Госуслуги Москвы". О новой функции рассказал Дептранс.

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