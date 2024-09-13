Новости часа: Собянин поддержал проведение Московского финансового форума

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поддержал проведение Московского финансового форума. "Суверенная финансовая система в период трансформации" станет главной темой этого мероприятия.

Инвесторы построят три поликлиники в Коммунарке, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Возможность купить абонемент на карту "Тройку" появилась в приложении "Госуслуги Москвы". О новой функции рассказал Дептранс.