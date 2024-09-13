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Новости

13 сентября, 12:45

Новости

Новости часа: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Новости часа: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Новости часа: осенью в Манеже пройдет Московский финансовый форум

Московский финансовый форум пройдет в ЦВЗ "Манеж" 18 октября

Собянин: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Офисы "Мои документы" следуют московскому стандарту госуслуг уже 10 лет. Об этом заявил Сергей Собянин.

60% больниц в Москве подключены к единой лабораторной информсистеме, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Молодежный форум "Наследие" стартует в Москве 28 сентября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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