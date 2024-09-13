Новости часа: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Офисы "Мои документы" следуют московскому стандарту госуслуг уже 10 лет. Об этом заявил Сергей Собянин.

60% больниц в Москве подключены к единой лабораторной информсистеме, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Молодежный форум "Наследие" стартует в Москве 28 сентября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.