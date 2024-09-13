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Новости

13 сентября, 10:45

Новости

Московский финансовый форум пройдет в ЦВЗ "Манеж" 18 октября

Московский финансовый форум пройдет в ЦВЗ "Манеж" 18 октября

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18 октября в "Манеже" при поддержке правительства Москвы состоится Московский финансовый форум. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Форум – это уникальная площадка, на которой обсудят вопросы экономической политики и устойчивости финансовой системы страны. Главная тема в этом году – "Суверенная финансовая система в период трансформации". Участие примут представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественные деятели, эксперты в сфере финансов и экономики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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