Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

В ТиНАО завершили строительство крупнейшего многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Последним открылся корпус лучевой терапии.

Его открыл Сергей Собянин. Он осмотрел новое здание и отметил, что открытие корпуса стало завершением формирование одного из крупнейших медицинских комплексов в столице.

Сколько пациентов здесь готовы принимать и что входит в новый московский стандарт оказания онкологической помощи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.