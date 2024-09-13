Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 07:30

Новости

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

"Мой район. Новости": Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

В ТиНАО завершили строительство крупнейшего многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Последним открылся корпус лучевой терапии.

Его открыл Сергей Собянин. Он осмотрел новое здание и отметил, что открытие корпуса стало завершением формирование одного из крупнейших медицинских комплексов в столице.

Сколько пациентов здесь готовы принимать и что входит в новый московский стандарт оказания онкологической помощи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоАнастасия БородинаАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика