Новости часа: Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии в медицинском комплексе "Коммунарка". Там установили передовое оборудование, благодаря которому лечение опухолей могут проводить с максимальной точностью.

14 сентября в столице ограничат движение на время Московского осеннего велофестиваля, предупредил ЦОДД.

Полярное сияние возможно в Московском регионе в ночь на пятницу, 13 сентября. Об этом сообщили синоптики.