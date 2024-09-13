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Новости

13 сентября, 00:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

"Мой район. Новости": Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии в медицинском комплексе "Коммунарка". Там установили передовое оборудование, благодаря которому лечение опухолей могут проводить с максимальной точностью.

14 сентября в столице ограничат движение на время Московского осеннего велофестиваля, предупредил ЦОДД.

Полярное сияние возможно в Московском регионе в ночь на пятницу, 13 сентября. Об этом сообщили синоптики.

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