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Новости

13 сентября, 17:30

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Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса ИКБ № 1

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса ИКБ № 1

Собянин: в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут

Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы № 1

Новости часа: новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 откроется до конца года

Собянин: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Собянин: в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут

Новости часа: новый пешеходный мост начали устанавливать в Москве

Собянин: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Новости часа: Собянин осмотрел новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 в САО

Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы № 1

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ИКБ № 1 в Москве станет лучшей инфекционной больницей России. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Ленинградском шоссе закончили менять асфальт от Прибрежного проезда до 2-го Ленинградского путепровода. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Сотрудники ГИБДД начали останавливать самокатчиков и проверять у них документы. Об этом заявили очевидцы.

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