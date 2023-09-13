Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса ИКБ № 1

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ИКБ № 1 в Москве станет лучшей инфекционной больницей России. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Ленинградском шоссе закончили менять асфальт от Прибрежного проезда до 2-го Ленинградского путепровода. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Сотрудники ГИБДД начали останавливать самокатчиков и проверять у них документы. Об этом заявили очевидцы.