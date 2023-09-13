Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы № 1

На Волоколамском шоссе завершилось строительство нового комплекса инфекционной больницы № 1. Его осмотрел Сергей Собянин 13 сентября.

Теперь это самая современная в стране профильная клиника, где есть все для диагностики и лечения вирусных заболеваний: от специальных изолированных боксов до мощнейшей лаборатории. Когда там примут первых пациентов?

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