Новости часа: новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 откроется до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 примет первых пациентов до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Набережные в центре Москвы временно перекроют 17 сентября из-за Московского марафона. Об этом сообщили городские власти.

Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала года. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.