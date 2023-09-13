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Новости

Новости

13 сентября, 16:30

Город

Новости часа: новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 откроется до конца года

Новости часа: новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 откроется до конца года

Собянин: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Собянин: в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут

Новости часа: новый пешеходный мост начали устанавливать в Москве

Собянин: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Новости часа: Собянин осмотрел новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 в САО

Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы № 1

Собянин объявил о завершении основных работ по строительству нового комплекса ИКБ № 1

Новости часа: в Москву доставили уникальную конструкцию моста для острова Балчуг

Новости часа: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 примет первых пациентов до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Набережные в центре Москвы временно перекроют 17 сентября из-за Московского марафона. Об этом сообщили городские власти.

Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала года. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

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