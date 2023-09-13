13 сентября, 16:30Город
Новости часа: новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 откроется до конца года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 примет первых пациентов до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Набережные в центре Москвы временно перекроют 17 сентября из-за Московского марафона. Об этом сообщили городские власти.
Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала года. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.