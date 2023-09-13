Собянин: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

В центр Москвы доставили мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, уникальную конструкцию длиной 54 метра и массой 235 тонн собрали в районе города Лыткарино Московской области. К острову Балчуг мост перевезли на двух баржах за восемь часов.

Как возможно доставить огромную многотонную конструкцию на барже? И не повредит ли мост стрелке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.