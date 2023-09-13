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Новости

13 сентября, 13:30

Город

Новости часа: Собянин осмотрел новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 в САО

Новости часа: Собянин осмотрел новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 в САО

Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы № 1

Собянин объявил о завершении основных работ по строительству нового комплекса ИКБ № 1

Новости часа: в Москву доставили уникальную конструкцию моста для острова Балчуг

Новости часа: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Собянин: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Собянин: Московский урбанистический форум посетили более 7,5 млн человек

Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Новости часа: Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Новости часа: более 500 тыс поездок совершили пассажиры за первые три дня работы МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый комплекс на территории инфекционной клинической больницы № 1 примет первых пациентов до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новую конечную станцию для автобусов и электробусов открыли у станции МЦД Остафьево. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

До 7 баллов обещают вечером 13 сентября на московских дорогах. Это данные ЦОДД.

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