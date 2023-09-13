Новости часа: Собянин осмотрел новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 в САО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый комплекс на территории инфекционной клинической больницы № 1 примет первых пациентов до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новую конечную станцию для автобусов и электробусов открыли у станции МЦД Остафьево. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

До 7 баллов обещают вечером 13 сентября на московских дорогах. Это данные ЦОДД.