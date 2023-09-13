Новости часа: в Москву доставили уникальную конструкцию моста для острова Балчуг

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый прогулочный маршрут появится в историческом центре Москвы после установки моста у Балчуга. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Несколько улиц в ЦАО перекроют 17 и 23 сентября из-за массовых мероприятий. Это данные Дептранса.

Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах в Москве с начала года. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.