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Новости

13 сентября, 12:00

Город

Новости часа: в Москву доставили уникальную конструкцию моста для острова Балчуг

Новости часа: в Москву доставили уникальную конструкцию моста для острова Балчуг

Новости часа: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Собянин: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Собянин: Московский урбанистический форум посетили более 7,5 млн человек

Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Новости часа: Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Новости часа: более 500 тыс поездок совершили пассажиры за первые три дня работы МЦД-4

Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве в этом году вырос на 50,6%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый прогулочный маршрут появится в историческом центре Москвы после установки моста у Балчуга. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Несколько улиц в ЦАО перекроют 17 и 23 сентября из-за массовых мероприятий. Это данные Дептранса.

Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах в Москве с начала года. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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