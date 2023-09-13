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Новости

13 сентября, 11:30

Город

Новости часа: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Новости часа: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Собянин: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

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Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве 13 сентября будут устанавливать мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новый городской вокзал и пешеходный мост появятся рядом со станцией метро "Авиамоторная". Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

29 школ и детских садов открыли в столице к началу учебного года. Об этом заявили городские власти.

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