Новости часа: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве 13 сентября будут устанавливать мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новый городской вокзал и пешеходный мост появятся рядом со станцией метро "Авиамоторная". Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

29 школ и детских садов открыли в столице к началу учебного года. Об этом заявили городские власти.