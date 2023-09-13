13 сентября, 11:30Город
Новости часа: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве 13 сентября будут устанавливать мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Новый городской вокзал и пешеходный мост появятся рядом со станцией метро "Авиамоторная". Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.
29 школ и детских садов открыли в столице к началу учебного года. Об этом заявили городские власти.