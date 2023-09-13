Собянин: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

В центре Москвы появится еще один пешеходный мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном". Об уникальной операции по монтажу, которую готовят специалисты, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут. Горожане смогут с Крымской и Якиманской набережных переходить на западную стрелку острова.

Мэр отметил, что 54-метровую конструкцию моста собрали в Лыткарине и по Москве-реке на барже перевезли к острову Балчуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.