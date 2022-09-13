Новости часа: еще две московские компании получили статус промышленного комплекса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще две московские компании получили статус промышленного комплекса, теперь их 66. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мужчина, который пытался выбросить дочь с балкона, признался, что был в наркотическом опьянении. Об этом рассказал СК.

Грузия практически ежедневно отказывает россиянам во въезде из Турции. Причины не разъясняют, сообщили в дипмиссии РФ.