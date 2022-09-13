Сергей Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям – "Биннофарм" и "Меридиан".

С этим статусом предприятия смогут получать налоговые льготы. К примеру, региональный налог на прибыль для промкомплексов составляет не 17, а 13,5%. Налог на недвижимость снижен на 50%, а земельный налог – на 80%.

"Биннофарм" занимается разработкой лекарств и вакцин. Компания в 2020 году стала первой в мире площадкой по производству вакцины Спутник V. "Меридиан" – в списке ведущих российских предприятий по производству рыбы и морепродуктов. Ежегодно выпускает более 20 тысяч тонн готовой продукции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.