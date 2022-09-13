Собянин вручил премии Москвы в области литературы и искусства

Народная артистка России Ольга Прокофьева, скульптор Владимир Соскиев и заслуженный артист России Даниил Спиваковский стали лауреатами премии Москвы в области литературы и искусства. Всего в 2022 году премий удостоены 20 мастеров.

Награды вручил Сергей Собянин. Церемония состоялась на закрытом заседании президиума правительства Москвы.

Премии Москвы в области литературы и искусства вручают с 1992 года. Так в столице стараются поощрить выдающихся писателей, художников, артистов, чьи произведения получили общественное признание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.