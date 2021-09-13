Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

В Москве включили отопление. О старте сезона заявил Сергей Собянин во время осмотра ТЭЦ в Юго-Западном округе.

"В Москве бабье лето – тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе", – сказал Собянин.

Мэр города отметил готовность системы отопления к началу нового сезона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.