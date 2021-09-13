Сергей Собянин осмотрел новое здание поликлиники в Нагатинском Затоне. Мэр поручил ускорить ее открытие.

"Надеюсь, что в ближайшие месяц-два она уже заработает и примет своих пациентов. Строительные работы все проведены, современным оборудованием укомплектована, так что осталось недолго до того времени, когда сюда придут жители. То есть до начала ноября она должна заработать", – сказал градоначальник.

Поликлиника рассчитана на детей и взрослых. В шестиэтажном здании будут работать около 200 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.