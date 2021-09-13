Собянин поздравил Москву 24 с юбилеем

Телеканал Москва 24 с 10-летием поздравил Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Вас смотрят, слушают, читают и цитируют больше 10 миллионов человек. Вы стали голосом Москвы!" – написал градоначальник.

Мэр отметил, что сотрудники редакции всегда оказываются первыми там, где происходят самые важные события.

"Всегда на связи со зрителем – даже в подземке. Во время ЧМ-2018 именно вы показывали матчи в метро", – подчеркнул Собянин.

Мэр пожелал телеканалу благополучия и новых интересных проектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.