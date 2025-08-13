Сергей Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Москва оказалась в числе трех самых освещенных городов мира, рассказал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в столице более одного миллиона источников света. Они обеспечивают комфорт и безопасность в любое время суток.

Среди них есть и исторические фонари. Их восстанавливают и поддерживают в рабочем состоянии. Там, где оригиналы утрачены, устанавливают точные копии по архивам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

