Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX

Сергей Собянин открыл собственный канал в новом российском мессенджере MAX. По словам градоначальника, это станет еще одной хорошей возможностью рассказать горожанам о работе властей по развитию и благоустройству столицы.

Собянин стал первым из руководителей субъектов России, кто завел канал на новой платформе.

Также в приложении стал доступен официальный канал портала мэра и правительства столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

