13 августа, 12:15Мэр Москвы
Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX
Сергей Собянин открыл собственный канал в новом российском мессенджере MAX. По словам градоначальника, это станет еще одной хорошей возможностью рассказать горожанам о работе властей по развитию и благоустройству столицы.
Собянин стал первым из руководителей субъектов России, кто завел канал на новой платформе.
Также в приложении стал доступен официальный канал портала мэра и правительства столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.