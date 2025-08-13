Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 12:15

Мэр Москвы

Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX

Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX

Собянин утвердил планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года

Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково

Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково

Собянин: новая детская поликлиника открыта в районе Крюково в Зеленограде

Сергей Собянин: новый путепровод свяжет три района северо-востока Москвы

Собянин: проект "Герой моего района" вносит заметный вклад в воспитании молодежи

Собянин: в ГКБ № 1 имени Пирогова открыт обновленный ревматологический центр

Собянин: более 2,2 тыс пешеходных переходов появилось в Москве за семь лет

Собянин открыл обновленный ревматологический центр в Первой градской больнице

Сергей Собянин открыл собственный канал в новом российском мессенджере MAX. По словам градоначальника, это станет еще одной хорошей возможностью рассказать горожанам о работе властей по развитию и благоустройству столицы.

Собянин стал первым из руководителей субъектов России, кто завел канал на новой платформе.

Также в приложении стал доступен официальный канал портала мэра и правительства столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиигородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика