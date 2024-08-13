Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ имени Баумана

Новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана готовы к работе. Они примут студентов с началом нового учебного года. Перед открытием площадки осмотрел Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что все учебные помещения оснащены новым оборудованием, а к образовательному процессу присоединятся представители ведущих предприятий, на которых впоследствии будут работать студенты.

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