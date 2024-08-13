Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

13 августа, 07:30

Новости

Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ имени Баумана

Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ имени Баумана

Новости часа: число документов и сервисов приложения "Мой id" выросло в 1,5 раза

Новости часа: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ им Баумана

Новости часа: Собянин рассказал, как приложение "Мой id" помогает москвичам

Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ имени Баумана

Собянин: число документов и сервисов приложения "Мой id" выросло в 1,5 раза

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Новости часа: Собянин и Чернышенко осмотрели новые корпуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: новые корпуса МГТУ им Баумана откроются в сентябре

Новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана готовы к работе. Они примут студентов с началом нового учебного года. Перед открытием площадки осмотрел Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что все учебные помещения оснащены новым оборудованием, а к образовательному процессу присоединятся представители ведущих предприятий, на которых впоследствии будут работать студенты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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