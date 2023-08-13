Москва получит около 400 электробусов отечественного производства в этом году – Собянин

Москва получит около 400 электробусов отечественного производства до конца 2023 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, машины приходят по крупнейшей закупке на 1 200 единиц. Больше 100 новых машин уже работают на московских маршрутах. При этом их постоянно обновляют. Современные модели могут пройти без подзарядки уже 80 километров, а не 40–50 километров, как это было раньше.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.