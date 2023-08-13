Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:15

Транспорт

Москва получит около 400 электробусов отечественного производства в этом году – Собянин

Москва получит около 400 электробусов отечественного производства в этом году – Собянин

Собянин утвердил проект планировки территории в Тимирязевском районе

Новости часа: с начала года в Москве построили 62 социальных объекта – Собянин

На юге Москвы в программу реновации внесли почти 400 домов – Собянин

За семь месяцев 2023 года в Москве проложили 25 км дорог – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, что в 2023 году в Москве построено 25 км дорог

Сергей Собянин поздравил строителей Москвы с профессиональным праздником

Новости часа: один человек пострадал в ДТП на Рязанском проспекте в Москве

Еще 30 историй московских семей появятся в проекте "Династии московской промышленности"

Новости часа: более 500 кафе и ресторанов присоединились к проекту "Московский завтрак"

Москва получит около 400 электробусов отечественного производства до конца 2023 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, машины приходят по крупнейшей закупке на 1 200 единиц. Больше 100 новых машин уже работают на московских маршрутах. При этом их постоянно обновляют. Современные модели могут пройти без подзарядки уже 80 километров, а не 40–50 километров, как это было раньше.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика