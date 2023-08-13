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На юге Москвы в программу реновации внесли почти 400 домов – Собянин

На юге Москвы в программу реновации внесли почти 400 домов – Собянин

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По программе реновации на юго-западе Москвы готовы 33 дома

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На юге Москвы в программу реновации внесли почти 400 домов, в которых проживают более 82 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, 24 дома уже готовы, еще 31 новостройка сейчас находится на этапе проектирования или строительства. Мэр также отметил, что первый этап программы в округе выполнен больше чем на 60%. В районах Бирюлево Западное и Чертаново Южное реновация уже завершена.

Градоначальник добавил, что около 1,5 тысячи человек заключили договоры на новые квартиры в этих районах. А всего в процессе переселения около 10,9 тысячи жителей Южного округа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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