Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Город

За семь месяцев 2023 года в Москве проложили 25 км дорог – Собянин

За семь месяцев 2023 года в Москве проложили 25 км дорог – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, что в 2023 году в Москве построено 25 км дорог

Сергей Собянин поздравил строителей Москвы с профессиональным праздником

Новости часа: один человек пострадал в ДТП на Рязанском проспекте в Москве

Еще 30 историй московских семей появятся в проекте "Династии московской промышленности"

Новости часа: более 500 кафе и ресторанов присоединились к проекту "Московский завтрак"

По программе реновации на юго-западе Москвы готовы 33 дома

Новости часа: на юго-западе Москвы готовы 33 дома по реновации – Собянин

Новости часа: Парк Горького отметил 95-летие

Сергей Собянин рассказал об истории развития Парка Горького в Москве

За семь месяцев 2023 года в Москве проложили 25 километров дорог, заявил Сергей Собянин.

По словам мэра, за этот период возвели более 6 десятков объектов социнфраструктуры, в том числе школы, детские сады, медучреждения, спорткомплексы.

Градоначальник отметил, что основной задачей работы московских строителей остается создание комфортной сбалансированной городской среды. Но, в отличие от прошлых лет, решать эту задачу приходится в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика