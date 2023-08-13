За семь месяцев 2023 года в Москве проложили 25 км дорог – Собянин

За семь месяцев 2023 года в Москве проложили 25 километров дорог, заявил Сергей Собянин.

По словам мэра, за этот период возвели более 6 десятков объектов социнфраструктуры, в том числе школы, детские сады, медучреждения, спорткомплексы.

Градоначальник отметил, что основной задачей работы московских строителей остается создание комфортной сбалансированной городской среды. Но, в отличие от прошлых лет, решать эту задачу приходится в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.