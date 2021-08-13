Собянин наградил московских спортсменов – призеров Олимпиады в Токио

Сергей Собянин вручил столичным спортсменам, завоевавшим медали на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, а также их тренерам сертификаты на получение денежных премий.

"Для миллионов людей вы стали близкими, родными людьми, хотя вы зрителей ваших не знаете, но надеюсь, что чувствовали их поддержку. По крайней мере я никогда столько не смотрел Олимпийских игр, соревнований и так не переживал. Огромное спасибо московским спортивным школам, тренерам, которые подготовили достойную команду. Москвичи собрали почти 40% медалей, это здорово", – сказал градоначальник.

Как уточнили в мэрии, призовые олимпийских чемпионов составляют 4 миллиона рублей, серебряных призеров – 2,5 миллиона рублей, бронзовых призеров – 1,7 миллиона рублей. Тренеры, участвовавшие в подготовке спортсменов, получат выплаты в размере 50% от призовых их подопечных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.