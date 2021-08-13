Улучшение эпидситуации в Москве позволило снять ряд санитарных ограничений

11:15
В Москве снова ослабили антиковидные ограничения. Город возвращается к нормальной жизни. Об этом заявил в своем блоге Сергей Собянин.
Отменили требование об обязательной удаленке для 30% сотрудников. Рекомендация остается, но только если это не влияет на работу компаний. Термометрия в начале рабочего дня, маски и социальная дистанция остаются в силе.
Также снимают все ограничения на работу зоопарков и крытых павильонов в них. Москве удалось оперативно справиться с подъемом заболеваемости ковидным штаммом "Дельта" и защитить миллионы жителей, подчеркнули в правительстве.
Все благодаря оперативно принятым решениям и вакцинации в первую очередь. Число привитых первым компонентом вакцины на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек. В больницах заняты минимум коронавирусных мест с начала апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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