Улучшение эпидситуации в Москве позволило снять ряд санитарных ограничений

В Москве снова ослабили антиковидные ограничения. Город возвращается к нормальной жизни. Об этом заявил в своем блоге Сергей Собянин.

Отменили требование об обязательной удаленке для 30% сотрудников. Рекомендация остается, но только если это не влияет на работу компаний. Термометрия в начале рабочего дня, маски и социальная дистанция остаются в силе.

Также снимают все ограничения на работу зоопарков и крытых павильонов в них. Москве удалось оперативно справиться с подъемом заболеваемости ковидным штаммом "Дельта" и защитить миллионы жителей, подчеркнули в правительстве.

Все благодаря оперативно принятым решениям и вакцинации в первую очередь. Число привитых первым компонентом вакцины на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек. В больницах заняты минимум коронавирусных мест с начала апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.