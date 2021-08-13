Требование о переводе 30% сотрудников на удаленку стало рекомендательным

В Москве отменяется обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников. Соответствующий приказ подписал Сергей Собянин. По словам мэра, эпидемиологическая ситуация в столице улучшается и это позволило снять ряд санитарных ограничений.

Требование о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы теперь просто рекомендация. Это стало возможным в первую очередь благодаря массовой вакцинации.

Еще во второй половине июня в столице каждый день фиксировали более 9 тысяч случаев. Теперь же эта цифра колеблется в районе двух тысяч. К тому же теперь болезнь в большинстве случаях протекает гораздо легче, чем раньше и все меньшему числу больных требуются аппараты ИВЛ.

Сейчас в ковидных госпиталях столицы находятся 7 тысяч пациентов – это минимальное значение с апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.