Требование о переводе 30% сотрудников на удаленку стало рекомендательным

10:45
В Москве отменяется обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников. Соответствующий приказ подписал Сергей Собянин. По словам мэра, эпидемиологическая ситуация в столице улучшается и это позволило снять ряд санитарных ограничений.
Требование о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы теперь просто рекомендация. Это стало возможным в первую очередь благодаря массовой вакцинации.
Еще во второй половине июня в столице каждый день фиксировали более 9 тысяч случаев. Теперь же эта цифра колеблется в районе двух тысяч. К тому же теперь болезнь в большинстве случаях протекает гораздо легче, чем раньше и все меньшему числу больных требуются аппараты ИВЛ.
Сейчас в ковидных госпиталях столицы находятся 7 тысяч пациентов – это минимальное значение с апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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