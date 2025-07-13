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13 июля, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: Москва помогает Донецку и Луганску подготовиться к зиме

Собянин: Москва помогает Донецку и Луганску подготовиться к зиме

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Столичные специалисты продолжают оказывать помощь городам-побратимам. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в Донецке и Луганске работают 35 аварийных бригад из Москвы.

Им предстоит восстановить инженерные сети, отремонтировать крыши домов, заменить оборудование в котельных и подготовить к отопительному сезону тысячи объектов. Работы проходят в плановом режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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