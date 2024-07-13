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Новости

Новости

13 июля, 21:30

Новости

Новости часа: более 90 музейных площадок участвуют в "Московской музейной неделе"

Новости часа: более 90 музейных площадок участвуют в "Московской музейной неделе"

Новости часа: территории у 41 транспортного объекта будут благоустроены в 2024 году

Новости часа: в Московской музейной неделе участвует свыше 90 площадок

Собянин: Московская музейная неделя пройдет с 15 по 21 июля

Собянин: в этом году планируется благоустроить территории у 41 объекта транспорта

Собянин поздравил работников и ветеранов московского транспорта

Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником

Новости часа: инвесторы получили от города 46 земельных участков по льготной аренде

Новости часа: в этом году в Москве будет введено в эксплуатацию 95 км дорог

Собянин: инвесторы получили от города 46 земельных участков по льготной аренде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 90 площадок участвуют в "Московской музейной неделе", рассказал Сергей Собянин.

Беспилотные поезда выйдут на линии метро Москвы не ранее чем через 3–5 лет. Это информация заместителя мэра Максима Ликсутова.

Дождь с грозой и осадками до 25 миллиметров ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 13 июля. Об этом рассказали в российском Гидрометцентре.

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