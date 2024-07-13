Новости часа: более 90 музейных площадок участвуют в "Московской музейной неделе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 90 площадок участвуют в "Московской музейной неделе", рассказал Сергей Собянин.

Беспилотные поезда выйдут на линии метро Москвы не ранее чем через 3–5 лет. Это информация заместителя мэра Максима Ликсутова.

Дождь с грозой и осадками до 25 миллиметров ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 13 июля. Об этом рассказали в российском Гидрометцентре.