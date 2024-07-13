Новости часа: территории у 41 транспортного объекта будут благоустроены в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году в столице благоустроят территории около 41 транспортного объекта, сообщил Сергей Собянин.

Дворцы бракосочетаний начали прием заявлений на регистрацию брака в Гостином дворе. Это информация заместителя градоначальника Анастасии Раковой.

Гроза ожидается в Москве в воскресенье, уточнили в Гидрометцентре РФ.



