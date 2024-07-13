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Новости

13 июля, 16:30

Общество

Новости часа: в Московской музейной неделе участвует свыше 90 площадок

Новости часа: в Московской музейной неделе участвует свыше 90 площадок

Собянин: Московская музейная неделя пройдет с 15 по 21 июля

Собянин: в этом году планируется благоустроить территории у 41 объекта транспорта

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Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником

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Собянин: южный участок МСД будет достроен до конца года

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Московской музейной неделе с 15 по 21 июля примут участие более 90 выставочных площадок. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Дворцы бракосочетаний Москвы начали прием заявок на регистрацию брака в Гостином Дворе, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В этом году регулярные электросуда на Москве-реке могут перевезти до 1,5 миллиона пассажиров, рассказал заммэра по вопросам транспорта столицы Максим Ликсутов.

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