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13 июля, 14:15

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Собянин: Московская музейная неделя пройдет с 15 по 21 июля

Собянин: Московская музейная неделя пройдет с 15 по 21 июля

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Следующая Московская музейная неделя пройдет с 15 по 21 июля. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это одна из самых популярных культурных акций Москвы. Она проходит каждую третью неделю месяца.

Экспозиции бесплатно могут посетить все желающие. В музейной неделе участвуют больше 90 городских музейных и выставочных площадок. В этом году в числе самых востребованных мест – Музей-заповедник "Царицыно". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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