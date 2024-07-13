Собянин: Московская музейная неделя пройдет с 15 по 21 июля

Следующая Московская музейная неделя пройдет с 15 по 21 июля. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это одна из самых популярных культурных акций Москвы. Она проходит каждую третью неделю месяца.

Экспозиции бесплатно могут посетить все желающие. В музейной неделе участвуют больше 90 городских музейных и выставочных площадок. В этом году в числе самых востребованных мест – Музей-заповедник "Царицыно". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

