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Новости

13 июля, 12:15

Новости

Собянин: в этом году планируется благоустроить территории у 41 объекта транспорта

Собянин: в этом году планируется благоустроить территории у 41 объекта транспорта

Собянин поздравил работников и ветеранов московского транспорта

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Собянин: в этом году в Москве будет введено в эксплуатацию 95 км дорог

Более 40 территорий возле транспортных объектов благоустроят в этом году, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Сейчас специалисты выполнили уже почти половину запланированных работ. На местах создают прогулочные маршруты, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, скверы и зоны для выгула собак.

В порядок приводят пространства около 10 уже работающих и будущих станций метро, среди которых "Физтех" и "Пыхтино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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