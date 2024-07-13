Собянин: в этом году планируется благоустроить территории у 41 объекта транспорта

Более 40 территорий возле транспортных объектов благоустроят в этом году, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Сейчас специалисты выполнили уже почти половину запланированных работ. На местах создают прогулочные маршруты, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, скверы и зоны для выгула собак.

В порядок приводят пространства около 10 уже работающих и будущих станций метро, среди которых "Физтех" и "Пыхтино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

