Собянин: за неделю фестиваль "Вкусы России" посетили 1,2 млн человек

За неделю фестиваль "Вкусы России" посетили около одного миллиона человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На городских площадках можно найти более 300 брендов продуктов от российских производителей. Там можно попробовать краснодарские стейки, калининградские окорока, бурятские буузы и мини-хушууры, дагестанские кебабы и курзе, адыгейские сыры, рыбу и морепродукты.

Центральная площадка фестиваля расположена на Манежной площади. Фестиваль "Вкусы России" продлится до 16 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.