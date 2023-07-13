Новости часа: почти 80 тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 80 тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты Москвы по офсетному контракту. Об этом рассказал Сергей Собянин.

10 фармкомпаний обратились за поддержкой Москвы для проведения исследований лекарств. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пляжи в Сочи, закрытые из-за ливней на прошлой неделе, снова открыли для купания. Об открытии рассказала городская администрация.