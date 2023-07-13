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Новости часа: почти 80 тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты Москвы

Новости часа: почти 80 тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты Москвы

Собянин рассказал об увеличении производства электрооборудования в Москве

Собянин заявил, что на ВДНХ завершают строительство павильона "Атом"

Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Новости часа: Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Новости часа: Собянин рассказал о формировании социальной инфраструктуры в районах Москвы

Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Новости часа: Собянин рассказал о завершении реконструкции стадиона "Авангард"

Собянин оценил итоги комплексной реставрации и благоустройства стадиона "Авангард"

Новости часа: Собянин рассказал об открытии пяти реконструированных городских поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 80 тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты Москвы по офсетному контракту. Об этом рассказал Сергей Собянин.

10 фармкомпаний обратились за поддержкой Москвы для проведения исследований лекарств. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пляжи в Сочи, закрытые из-за ливней на прошлой неделе, снова открыли для купания. Об открытии рассказала городская администрация.

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