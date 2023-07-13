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Собянин рассказал об увеличении производства электрооборудования в Москве

Собянин рассказал об увеличении производства электрооборудования в Москве

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В Москве в два раза увеличилось производство электрооборудования. Эксперты сравнили показатели 2023 года с прошлым. О темпах развития отрасли рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил значительный рост выпуска таких важнейших видов продукции, как электродвигатели, трансформаторы и распределительные устройства. Отрасль опирается на комплексную поддержку правительства Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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