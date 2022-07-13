Первый дом по программе реновации сдали в Северном Тушине

В Северном Тушине сдали первый дом по программе реновации. Сюда переехали 318 семей. Новостройку осмотрел Сергей Собянин.

Жилой дом на Туристской улице построен по индивидуальному проекту – два корпуса на 417 квартир с общим подземным паркингом и улучшенной отделкой. Здесь создана безбарьерная среда, а во дворе обустроены детские и спортивные площадки.

Всего в рамках программы реновации в Южном и Северном Тушине запланировано расселение 171 жилого дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.