Новости последнего часа: Собянин заявил, что ряд отраслей экономики испытывают сложности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация в экономике РФ стабилизировалась, но в ряде отраслей испытывают сложности. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Количество аварий с автомобилями каршеринга снизилось в Москве на 12% за полгода. Всего по итогам первого полугодия 2022 года зарегистрировано 169 таких ДТП, заявили в ГИБДД.

Лесной пожар начался в Турции в районе курорта Датча на Эгейском море. Об этом рассказали СМИ.