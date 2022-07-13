Новости последнего часа: Собянин открыл седьмой флагманский центр госуслуг "Мои Документы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Седьмой флагманский центр "Мои Документы" открыли в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Количество пожаров в Подмосковье снизилось за год почти на четверть. Там с начала 2022 года зафиксировано 10 тысяч пожаров, заявили власти региона.

Режим ЧП в Шри-Ланке не влияет на перемещение туристов по стране. Об этом рассказали в АТОР.