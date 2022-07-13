Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" на северо-западе Москвы

Седьмой флагманский центр "Мои документ" открыли 13 июля в Москве. Сергей Собянин дал старт работе комплекса на северо-западе города, в Северном Тушине.

Перечень документов, которые можно оформить в центрах госуслуг, постоянно расширяется. Цель города – сделать сервис максимально комфортным для москвичей. Теперь жители и гости Северного Тушина смогут оформить все необходимое прямо во время шопинга в ТЦ "Калейдоскоп"

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.