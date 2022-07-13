Новости последнего часа: Собянин заявил, что ситуация в экономике стабилизировалась

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация в экономике стабилизировалась. Об этом заявил Сергей Собянин.

На ремонт российских школ дополнительно выделили более 19 миллиардов рублей. Это связано с повышением стоимости стройматериалов, сообщили в Минпросвещения.

Памятник Минину и Пожарскому вернули на постамент после реставрации. Об этом сообщил Государственный исторический музей.