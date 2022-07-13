Новости последнего часа: Собянин поручил продолжить мониторинг самовольных строений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Сергей Собянин поручил продолжить мониторинг и ликвидацию самостроя в Москве. Специалисты борются с самостроем с помощью высокотехнологичных инструментов и методов контроля.

Россияне зарегистрировали 55 тысяч объектов недвижимости по гаражной амнистии. Об этом заявил Росреестр.

На Шри-Ланке протестующие штурмуют офис премьер-министра, силовики применили газ. Об этом сообщили очевидцы.