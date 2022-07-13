Собянин поддержал проведение фестиваля "Русское поле"

Фестиваль "Русское поле" пройдет в Москве в 11-й раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр подписал постановление о проведении праздника 27 августа в "Коломенском". В этот раз он будет посвящен Году культурного наследия народов России, а также 875-летию Москвы.

Фестиваль станет крупнейшим фольклорным событием столицы. В нем примут участие не менее двух тысяч человек. Для гостей будут работать традиционные и новые тематические площадки. Можно будет купить сувениры, побывать на выставке костюмов и попробовать древнерусские блюда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.