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13 июня, 14:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о восстановлении Донецка и Луганска специалистами из Москвы

Сергей Собянин рассказал о восстановлении Донецка и Луганска специалистами из Москвы

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Москва продолжает работу по созданию общественных пространств и обновлению инфраструктуры в Донецке и Луганске. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Столичные специалисты с 2022 года восстанавливают жилые дома, больницы, инженерные сети и благоустраивают городскую среду.

В Донецке уже отремонтированы административные здания, созданы новые отделения МФЦ и фонда защитников Отечества. Также восстановлены дороги, центральная улица, инженерные коммуникации – электроснабжение, водо и теплоснабжение, канализация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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