Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

13 июня, 20:00

Новости

Новости часа: в Москве начался отбор получателей субсидии на создание технопарков

Новости часа: в Москве начался отбор получателей субсидии на создание технопарков

Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Новости часа: столичные предприниматели смогут получить субсидии на создание технопарков

Мэр Москвы поддержал команду кандидатов "Единой России" на выборы в Мосгордуму

Новости часа: Собянин пообещал субсидии столичным создателям технопарков

Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму

Собянин: столичные предприниматели смогут получить субсидии на создание технопарков

Новости часа: в этом сезоне будет проведена реабилитация части парка "Москворецкий"

Новости часа: шесть новых разворотов предусмотрели на Садовом кольце

Новости часа: участок между Каширским и Котляковским проездами будет реорганизован

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начался отбор получателей субсидий на создание и модернизацию технопарков. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году в День России в Москве поженились 165 пар, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столичном метро начали добавлять навигационные указатели к открытию Троицкой линии.

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