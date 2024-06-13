Новости часа: в Москве начался отбор получателей субсидии на создание технопарков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начался отбор получателей субсидий на создание и модернизацию технопарков. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году в День России в Москве поженились 165 пар, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столичном метро начали добавлять навигационные указатели к открытию Троицкой линии.

