Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

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13 июня, 22:30

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Сергей Собянин рассказал, что шесть новых разворотов на Садовом кольце сокращают перепробег на 2–6 километров. Кроме того, они увеличивают пропускную способность магистрали и позволяют автовладельцам экономить бензин.

Как отметил начальник отдела оптимизации транспортных потоков ЦОДД Андрей Мухортиков, новые развороты на Садовом кольце откроют альтернативные пути для выезда на улицы Петровку, Старую Басманную, Олимпийский проспект, проспект Академика Сахарова и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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