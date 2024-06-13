Участок БКЛ закроют с 22 июня

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13 июня, 18:30

Новости

Новости часа: столичные предприниматели смогут получить субсидии на создание технопарков

Новости часа: столичные предприниматели смогут получить субсидии на создание технопарков

Мэр Москвы поддержал команду кандидатов "Единой России" на выборы в Мосгордуму

Новости часа: Собянин пообещал субсидии столичным создателям технопарков

Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму

Собянин: столичные предприниматели смогут получить субсидии на создание технопарков

Новости часа: в этом сезоне будет проведена реабилитация части парка "Москворецкий"

Новости часа: шесть новых разворотов предусмотрели на Садовом кольце

Новости часа: участок между Каширским и Котляковским проездами будет реорганизован

Новости часа: в парке "Москворецкий" будет создана единая прогулочная зона

Новости часа: в этом сезоне будет проведена реабилитация части парка "Москворецкий"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприниматели Москвы могут получить субсидии на создание технопарков. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы за несколько часов в течение 13 июня. Синоптики предупредили, следующий ливень может пройти в Москве с 21:00 13 июня до 03:00 14 июня.

Выставка к 300-летию РАН откроется в Музее архитектуры имени Щусева 21 июня. Об этом говорится на сайте музея.

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