Новости часа: столичные предприниматели смогут получить субсидии на создание технопарков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприниматели Москвы могут получить субсидии на создание технопарков. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы за несколько часов в течение 13 июня. Синоптики предупредили, следующий ливень может пройти в Москве с 21:00 13 июня до 03:00 14 июня.

Выставка к 300-летию РАН откроется в Музее архитектуры имени Щусева 21 июня. Об этом говорится на сайте музея.



