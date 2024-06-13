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13 июня, 17:45

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Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму

Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму

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Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий на юге Москвы

Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России", которые будут участвовать в выборах в Мосгордуму. На встрече с ними мэр обсудил ключевые моменты и планы развития столицы на ближайшие годы. Среди них – поддержка участников СВО, программа реновации, комплексная застройка территорий, развитие особой экономический зоны и транспортной экосистемы города.

Также мэр Москвы подвел итоги развития метро и МЦК за последние годы. Так, в столице построили 114 станций, а в ближайшие годы будут построены еще 40, в том числе на Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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