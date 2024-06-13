Новости часа: в этом сезоне будет проведена реабилитация части парка "Москворецкий"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве проведут реабилитацию части парка "Москворецкий". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности до вечера 13 июня из-за сильного дождя в Московском регионе.

Москвичам предлагают сообщать о местах подтоплений в городе через социальные сети ГУП "Мосводостока", рассказали в пресс-службе компании.