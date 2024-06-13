Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

13 июня, 15:50

Новости

Новости часа: в этом сезоне будет проведена реабилитация части парка "Москворецкий"

Новости часа: в этом сезоне будет проведена реабилитация части парка "Москворецкий"

Новости часа: шесть новых разворотов предусмотрели на Садовом кольце

Новости часа: участок между Каширским и Котляковским проездами будет реорганизован

Новости часа: в парке "Москворецкий" будет создана единая прогулочная зона

Новости часа: в этом сезоне будет проведена реабилитация части парка "Москворецкий"

Собянин рассказал, как преобразится парк "Москворецкий"

Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий на юге Москвы

Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве проведут реабилитацию части парка "Москворецкий". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности до вечера 13 июня из-за сильного дождя в Московском регионе.

Москвичам предлагают сообщать о местах подтоплений в городе через социальные сети ГУП "Мосводостока", рассказали в пресс-службе компании.

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